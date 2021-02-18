Названы неочевидные ранние признаки онкологических заболеваний

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Ученые назвали неочевидные ранние симптомы онкологических заболеваний, появление которых должно насторожить человека.

Так, изменения в глазах и отвисшие веки могут свидетельствовать о злокачественном процессе в легких.

Если человек испытывает затруднения при глотании, ему следует провериться на наличие рака пищевода.

По словам ученых, нельзя оставлять без внимания появившуюся охриплость голоса, если она не связана с простудой — таким образом может проявлять себя рак гортани.

О злокачественных образованиях в желудке, кишечнике или яичниках может свидетельствовать вздутие живота, пишет «Экспресс-газета».

Ранее сообщалось, что боль в ногах может быть симптомом рака предстательной железы.

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