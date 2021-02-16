«Спазм сосудов и склеродермия»: почему нельзя ходить без шапки в мороз

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Холодный воздух лишает кожу головы кровоснабжения, поэтому без теплой шапки на мороз лучше не выходить. Об этом «Вечерней Москве» заявила доктор медицинских наук, трихолог, профессор медицинской академии Юлия Галлямова.

— Зимой даже при большом минусе мы видим на улицах людей без шапок. Это могут быть как мужчины, так и женщины. Они считают: «пробежать до метро — совсем рядом». Дамы не желают, надевая головной убор, портить себе прически. В действительности подобная беспечность может привести к выпадению волос и даже облысению, — заявила доктор.

Если человек один раз «выскочит из машины», припарковавшись у магазина, и зайдет в него, а затем так же быстро выйдет и сядет обратно в авто, беды не случится, считает Галлямова. Но если вы продолжительно и регулярно бываете на морозе без головного убора, то провоцируете спазм сосудов кожи головы, что сказывается на состоянии фолликулов волосяного покрова, объяснила трихолог.

По словам врача, фаза роста волос полностью зависит от микроциркуляции. Это факт, доказанный наукой. Люди, которые постоянно находятся на морозном воздухе без шапок, рискуют погубить луковицы волос: волосы истончатся, станут ломкими, человек может их потерять. Кроме того, спазм сосудов, вызываемый холодом, может привести к таким заболеваниям кожи, как склеродермия — аутоиммунное поражение соединительной ткани.

— В случае если вы все-таки оказались без шапки на улице и замерзли, надо постараться вернуться в теплое помещение, согреться, выпить горячий чай. Можно принять согревающий душ, хорошо помассировав под струями горячей воды кожу головы. Очень благотворно на усиление кровообращения кожи головы влияет массажная расческа, — посоветовала профессор.

Галлямова заметила, что посредством активирования микроциркуляции мы усиливаем рост и увеличиваем густоту волос. Старые бабушкины способы — длительное расчесывание волос и массаж кожи головы пальцами — прекрасно влияют на состояние наших волос, сказала врач и порекомендовала «делать это почаще».

Читайте также: Офтальмолог рассказал о влиянии стресса на зрение