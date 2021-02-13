Офтальмолог рассказал о влиянии стресса на зрение

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Длительный стресс способен влиять на все органы человека, в частности, на зрительную систему. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян.

По его словам, когда человек нервничает на протяжении длительного времени, у него могут начаться проблемы с глазами. Так, может появиться беспричинное ощущение рези или окружающие предметы могут начать расплываться перед глазами.

— Это не потому, что попала соринка, а потому, что это особое состояние возбуждения нервных рецепторов. Если глаза начали реагировать, дальше начнет реагировать сердечно-сосудистая система, а это уже может быть опасно не только для качества жизни, но и для жизни как таковой, — пояснил врач.

Он отметил, что в таком случае нужно обратиться к специалисту, а также уделить внимание борьбе со стрессом. Так, снять напряжение нервной системы поможет быстрая ходьба. Игорь Азнаурян уточнил, что человеку в возрасте после 40 лет обязательно нужно в день проходить хотя бы 3–4 километра.

— Это мышечная деятельность, которая будет снимать стресс локально, — добавил офтальмолог в интервью радио Sputnik.

Кроме того, по словам специалиста, помочь снять стресс может медитация.

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