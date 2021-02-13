Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Офтальмолог рассказал о влиянии стресса на зрение
Фото: Камиль Айсин, «Вечерняя Москва»

Офтальмолог рассказал о влиянии стресса на зрение

Виктория Родимкина

Здоровье

Длительный стресс способен влиять на все органы человека, в частности, на зрительную систему. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян.

По его словам, когда человек нервничает на протяжении длительного времени, у него могут начаться проблемы с глазами. Так, может появиться беспричинное ощущение рези или окружающие предметы могут начать расплываться перед глазами.

— Это не потому, что попала соринка, а потому, что это особое состояние возбуждения нервных рецепторов. Если глаза начали реагировать, дальше начнет реагировать сердечно-сосудистая система, а это уже может быть опасно не только для качества жизни, но и для жизни как таковой, — пояснил врач.

Он отметил, что в таком случае нужно обратиться к специалисту, а также уделить внимание борьбе со стрессом. Так, снять напряжение нервной системы поможет быстрая ходьба. Игорь Азнаурян уточнил, что человеку в возрасте после 40 лет обязательно нужно в день проходить хотя бы 3–4 километра.

— Это мышечная деятельность, которая будет снимать стресс локально, — добавил офтальмолог в интервью радио Sputnik.

Кроме того, по словам специалиста, помочь снять стресс может медитация.

Читайте также: Нутрициолог рассказала о вредных для организма диетах

стрессофтальмологияпроблемы со зрением
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте