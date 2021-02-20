Названо среднее время прибытия бригады скорой помощи в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Благодаря активному использованию цифровых технологий за последние 10 лет время обработки обращений и направления бригады скорой помощи в Москве сократилось в три раза. Сейчас этот процесс занимает не более двух минут, сообщили «Вечерней Москве» на Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. Пучкова.

Специалисты Единого городского диспетчерского центра задают вопросы позвонившему, согласно разработанному алгоритму, и ставят отметки напротив нужного ответа. Данные уходят в информационную систему, где в режиме онлайн с применением технологий искусственного интеллекта оцениваются и анализируются жалобы пациента.

— Затем определяется повод — экстренный или неотложный — и назначается бригада, — отметили на станции.

Все это происходит не более чем за две минуты. Благодаря автоматизации функции принятия решений и усовершенствованной информационной системе сократилось также и время прибытия бригад скорой. На экстренные вызовы оно в среднем не превышает 11 минут, а на неотложные — 50 минут.

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