Сергей Собянин рассказал о поставке портативных УЗИ-аппаратов в бригады скорой помощи

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Для столичной скорой помощи поставили 200 портативных УЗИ-аппаратов с функцией дистанционной передачи данных. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем официальном Instagram-аккаунте.

По его словам, новая технология позволит проводить УЗИ непосредственно во время вызова скорой помощи. Отмечается, что бригады врачей прошли специальное обучение по работе с новыми аппаратами.

— Например, в случае неясной одышки или при травме грудной клетки скорая может оперативно провести ультразвуковой осмотр, направить видео или фотоматериалы в единый цифровой архив и получить от коллег второе мнение, — отметил Сергей Собянин.

Глава города подчеркнул, что применять новые аппараты для исследований очень удобно, и дополнил свое сообщение иллюстрацией с примером использования новой технологии.

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