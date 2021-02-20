Матч 1/8 финала Кубка России по футболу между «Динамо» и «Спартаком» состоится

Фото: Twitter / ФК «Спартак-Москва»

Матч 1/8 финала Кубка России по футболу между столичными командами «Динамо» и «Спартаком» состоится. Об этом в субботу, 20 февраля, сообщает «Р-Спорт».

Начальник «Динамо» и судьи встречи провели замер температуры на стадионе. Термометр показал минус шесть градусов. При таких условиях можно проводить матч. Если бы температура воздуха за час до игры была ниже минус 15, то инспектор должен был запросить согласие на участие обеих команд.

Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

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