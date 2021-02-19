«Локомотив» начал продажу билетов на матч с «Тамбовом» за два дня до игры

Фото: Twitter / ФК«Локомотив»

Московский футбольный клуб «Локомотив» начал продажу билетов на матч Кубка России с «Тамбовом» за два дня до игры. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили на сайте команды.

Поздний старт продажи билетов связан с тем, что матч мог не состояться из-за финансовых проблем «Тамбова».

Ранее Российская премьер-лига (РПЛ) призвала «Тамбов» решить проблемы с невыплатой зарплаты игрокам клуба. По данным на 22 января, долги клуба составляли 130 миллионов рублей. В сентябре генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что игроки направили на ее имя письмо с просьбой погасить задолженности по зарплате. В конце ноября спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков добавил, что около восьми футболистов не хотят выходить на поле в матче против «Спартака». В результате «Тамбов» без некоторых игроков уступил в Москве со счетом 1:5.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице.

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