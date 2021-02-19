«Тамбов» получил от РПЛ необходимую сумму для разблокировки счетов

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Футбольный клуб «Тамбов» получил от Российской премьер-лиги (РПЛ) необходимую сумму для разблокировки счетов. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Также клуб смог обеспечить условия для временного снятия запрета на обновление заявки, реструктуризировав свою задолженность. «Тамбов» продолжит выступление в российских футбольных соревнованиях. РФС и РПЛ будут вести мониторинг ситуации и контролировать соблюдение регламентных требований «Тамбовом» при участии в турнирах, сообщает «Р-Спорт».

Ранее РПЛ призвала «Тамбов» решить проблемы с невыплатой зарплаты игрокам клуба. По данным на 22 января, долги клуба составляли 130 миллионов рублей. В сентябре генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что игроки направили на ее имя письмо с просьбой погасить задолженности по зарплате. В конце ноября спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков добавил, что около восьми футболистов не хотят выходить на поле в матче против «Спартака». В результате «Тамбов» без некоторых игроков уступил в Москве со счетом 1:5.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице.

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