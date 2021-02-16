РПЛ поддержала выделение «Тамбову» будущих выплат со стороны лиги

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Российская премьер-лига (РПЛ) поддержала досрочное выделение футбольному клубу «Тамбов» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги. Соответствующее решение принято во вторник, 16 февраля, на общем собрании РПЛ.

Средства будут выделены при условии выполнения «Тамбовом» остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников. По данным на 22 января, долги клуба составляли 130 миллионов рублей, сообщили в Telegram-канале РПЛ.

Ранее РПЛ призвала «Тамбов» решить проблемы с невыплатой зарплаты игрокам клуба. В сентябре генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что игроки направили на ее имя письмо с просьбой погасить задолженности по зарплате. В конце ноября спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков добавил, что около восьми футболистов не хотят выходить на поле в матче против «Спартака». В результате «Тамбов» без некоторых игроков уступил в Москве со счетом 1:5.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице.

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