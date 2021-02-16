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«Тамбов» снял свою команду с молодежного чемпионата России по футболу
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Тамбов» снял свою команду с молодежного чемпионата России по футболу

Кирилл Николаев

Спорт

«Тамбов» снял свою команду с молодежного чемпионата России по футболу. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в Telegram-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).

Отмечается, что клуб уведомил лигу о своем решении. После 14 туров «Тамбов» занимает в группе А молодежного первенства России седьмое место с 14 очками.

Ранее РПЛ призвала «Тамбов» решить проблемы с невыплатой зарплаты игрокам клуба. В сентябре генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что игроки направили на ее имя письмо с просьбой погасить задолженности по зарплате. В конце ноября спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков добавил, что около восьми футболистов не хотят выходить на поле в матче против «Спартака». В результате «Тамбов» без некоторых игроков уступил в Москве со счетом 1:5.

Читайте также: Клубы РПЛ предложили «Тамбову» предоставить футболистов в бесплатную аренду

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