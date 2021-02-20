Назван самый желанный для мужчин подарок на 23 февраля

кадр из фильма «Подарок»

Большинство мужчин хотят получит в качестве подарка на День защитника Отечества деньги. Меньше всего они мечтают о средствах по уходу за собой и носках. Об этом свидетельствуют данные опроса, с результатами которого ознакомилась газета «Взгляд».

В рамках исследования у пользователей Сети спросили про «ожидания и реальность» от праздничных подарков к 23 февраля. В результате 26 процентов мужчин заявили, что им было бы приятно получить деньги. Этот ответ оказался самым популярным. Еще 17 процентов были бы рады праздничному обеду или ужину. Об инструментах мечтают 15 процентов респондентов, а 12 процентов – о смартфоне или планшете. Не отказались бы от товаров для рыбалки 11 процентов опрошенных мужчин.

Лишь пять процентов респондентов мужского пола указали средства по уходу за собой. При этом многие женщины (33 процента) собираются вручить своим вторым половинкам «косметику», а 15 процентов – носки и белье.

Однако подавляющее большинство представительниц прекрасного пола накроют для своих «защитников» праздничный стол – 38 процентов. Еще 12 процентов подарят им обувь или одежду, и только 13 процентов – деньги.

Тем временем Nation News провел опрос среди женщин и выяснил, что они предпочитают дарить своим партнерам полезные вещи. За этот вариант ответа проголосовали 43 процента респондентов.

Результаты этого исследования также показали, что 14 процентов женщин напрямую спрашивают у своих «защитников», что им хочется получить. Кроме того, 12 процентов участниц опроса заявили, что они и есть главный подарок для мужчин.

Порядка восьми процентов сообщили, что предпочитают не отходить от классического варианта, поэтому дарят носки и дезодорант. А еще 23 процента респондентов признались, что вообще не отмечают День защитника Отечества.

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