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Россияне смогут получать госуслуги без паспорта после сдачи биометрических данных в МФЦ
Фото: Pixabay / Firmbee

Россияне смогут получать госуслуги без паспорта после сдачи биометрических данных в МФЦ

Никита Абрамов

Общество

Жители России смогут сдавать свои биометрические данные в МФЦ для дальнейшего получения госуслуг без предъявления паспорта. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее сдать данные биометрии для размещения в единой биометрической системе (ЕБС) можно было только в банковских отделениях. Однако с 1 января 2021 года вступил в силу закон, который расширяет спектр применения ЕБС.

Благодаря биометрическим данным жители России смогут удаленно получать множество услуг в финансовых, коммерческих и государственных сферах без предъявления паспорта.

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