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Астрологи назвали знаки зодиака, которые не верят в гороскопы
Фото: pixabay.com/Víťa Válka

Астрологи назвали знаки зодиака, которые не верят в гороскопы

Анастасия Чанцева

Общество

Некоторые из знаков зодиака скептически относятся к прогнозам астрологов и считают гороскопы полной ерундой. О том, кто является самыми большими скептиками, рассказали астрологи.

Телец

Тельцы по жизни являются практиками, они не любят «носить розовые очки», поэтому трезво оценивают все факты. Представители знака не ждут чудес и всегда полагаются только на самих себя. Когда у Тельцов наступает черная полоса, они не винят в этом звезды или судьбу, скорее списывая все на свои неудачи и ошибки.

Козерог

Часто Козероги категорически не верят в гороскопы и различные предсказания астрологов. Они больше сосредоточены на карьере, достатке и успехе, а все свободное время уделяют достижению своих целей. При этом они никогда не тратят время на чтение гороскопов.

Весы

Весам присущи сомнения, поэтому они не всегда верят в предсказания астрологов. Этот знак зодиака толерантен и тактичен, поэтому не станет подшучивать над людьми, которые увлекаются гороскопами.

Скорпион

Из всех знаков зодиака именно Скорпион самый закоренелый скептик. Представители этого знака нередко любят высмеять тех, чей взгляд на мир отличается от их собственного. Даже если гороскоп окажется верным, Скорпион припишет это простому совпадению, передает Пятый канал.

Читайте также: «Некоторые знаки почувствуют заряд сил»: астролог рассказал о прогнозе на грядущую неделю

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