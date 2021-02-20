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Семилетний мальчик пострадал из-за наледи, упавшей с дома в центре Москвы
Фото: Anton GERDO

Семилетний мальчик пострадал из-за наледи, упавшей с дома в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Старая Басманная улица Карта всех событий

Семилетний мальчик получил травмы из-за наледи, упавшей с дома в центре Москвы. Ребенка госпитализировали врачи, сообщили в столичной прокуратуре.

Уточняется, что наледь упала с многоэтажного жилого дома на Старой Басманной улице днем в субботу, 20 февраля. Мальчика госпитализировали с телесными повреждениями.

Прокуратура Москвы выясняет обстоятельства случившегося. Кроме того, будет проведена проверка выполненных работ по очистке кровель домов от снега и наледи.

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