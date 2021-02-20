Записываться в школу можно будет через портал госуслуг

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В России можно будет записаться в школу через портал госуслуг. Соответствующий проект приказа Министерства просвещения РФ опубликован в субботу, 20 февраля, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Приказом вносятся изменения в порядок приема в части возможного способа подачи заявления о приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования наряду с другими способами посредством использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — сообщается в пояснительной записке.

В документе устанавливается разное время для записи в школы для организованного приема первоклассников.

Также отмечается, что данная функция реализации записи на школьное обучение соответствует направлению цифровой трансформации, а также оптимизации социально значимых услуг.

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