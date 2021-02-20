Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Когда меня не станет»: Аверин обратился с просьбой к Малахову
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Когда меня не станет»: Аверин обратился с просьбой к Малахову

Никита Абрамов

Звезды

Актер Максим Аверин обратился к телеведущему Андрею Малахову с просьбой. Актер хочет, чтобы после его кончины о нем не снимали никаких телепередач.

Аверин даже заявил, что готов написать соответствующее завещание.

— Я только что в гримерке сейчас говорю, что хочу написать завещание, чтобы, когда меня не станет, не было никаких передач. Поклянись, что ты не будешь ничего снимать, — сказал актер Малахову в эфире шоу «Привет, Андрей!».

В ответ на это телеведущий отказался клясться и быстро перевел разговор на другую тему.

Читайте также: «Мечтаю стать Карлсоном»: Максим Аверин о творчестве в трудные времена

смертьАндрей МалаховМаксим Аверин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте