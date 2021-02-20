«Когда меня не станет»: Аверин обратился с просьбой к Малахову

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Актер Максим Аверин обратился к телеведущему Андрею Малахову с просьбой. Актер хочет, чтобы после его кончины о нем не снимали никаких телепередач.

Аверин даже заявил, что готов написать соответствующее завещание.

— Я только что в гримерке сейчас говорю, что хочу написать завещание, чтобы, когда меня не станет, не было никаких передач. Поклянись, что ты не будешь ничего снимать, — сказал актер Малахову в эфире шоу «Привет, Андрей!».

В ответ на это телеведущий отказался клясться и быстро перевел разговор на другую тему.

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