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Водитель выстрелил в мужчину в ходе конфликта на юго-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Водитель выстрелил в мужчину в ходе конфликта на юго-востоке Москвы

Кирилл Николаев

Руслан Давлетшин

Происшествия
Россия, Москва, улица Марьинский Парк Карта всех событий

Водитель автомобиля в ходе конфликта выстрелил в оппонента из травматического оружия на юго-востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МВД Москвы в субботу, 20 февраля.

Инцидент произошел на улице Марьинский Парк в столичном районе Люблино. Между мужчинами произошел конфликт. Стрелявший скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по розыску и задержанию подозреваемого.

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