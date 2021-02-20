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«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло в 1/4 финала Кубка России по футболу
Фото: Twitter / ФК« Спартак»

«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло в 1/4 финала Кубка России по футболу

Кирилл Николаев

Спорт

Московское «Динамо» обыграло столичный «Спартак» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу. Встреча прошла на поле бело-голубых и завершилась со счетом 2:0.

В первом тайме отличился Даниил Фомин. Полузащитник сборной России реализовал пенальти. Во втором тайме вышедший на замену Константин Тюкавин удвоил преимущество «Динамо». На 82-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Виктор Мозес был удален с поля за вторую желтую карточку.

Таким образом «Динамо» вышло в 1/4 финала Кубка России. Соперник столичной команды определится по итогам жеребьевки.

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