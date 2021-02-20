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МВД разработало правила доставки граждан в вытрезвители
Фото: tekstilschiky.mos.ru

МВД разработало правила доставки граждан в вытрезвители

Никита Абрамов

Общество

МВД России разработало порядок доставки пьяных граждан в вытрезвители или медицинские организации. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе уточняется, что в вытрезвитель смогут доставлять граждан, которые находятся на территории жилплощади, если будут иметься основания считать, что они могут нанести кому-либо вред. Также в вытрезвитель смогу доставлять по письменному заявлению других граждан, которые будут находиться в жилище.

Отмечается, что при необходимости людям в состоянии алкогольного опьянения следует оказать первую помощь, а если потребуется — то вызвать скорую.

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