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Минздрав России объяснил, каких граждан будут доставлять в вытрезвители
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Минздрав России объяснил, каких граждан будут доставлять в вытрезвители

Кирилл Николаев

Общество

В восстанавливаемых в России вытрезвителях не будет принудительного удержания людей. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Отмечается, что речь идет только о тех случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии из-за алкогольного опьянения и ему требуется помощь. Решение о создании вытрезвителей принимают регионы, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в стране системы вытрезвителей. Согласно документу, за органами государственной власти субъектов страны и органами местного самоуправления закреплены полномочия по оказанию помощи людям, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Закон вступил в силу с 1 января 2021 года.

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вытрезвителипомощьМинздрав России
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