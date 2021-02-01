Минздрав России объяснил, каких граждан будут доставлять в вытрезвители

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

В восстанавливаемых в России вытрезвителях не будет принудительного удержания людей. Об этом в понедельник, 1 февраля, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Отмечается, что речь идет только о тех случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии из-за алкогольного опьянения и ему требуется помощь. Решение о создании вытрезвителей принимают регионы, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о восстановлении в стране системы вытрезвителей. Согласно документу, за органами государственной власти субъектов страны и органами местного самоуправления закреплены полномочия по оказанию помощи людям, которые находятся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Закон вступил в силу с 1 января 2021 года.

Читайте также: Минздрав России смягчит требования к стоматологическим клиникам