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Бутылку шампанского за 25 тысяч рублей похитили из магазина в центре Москвы
Фото: pexels.com / Torsten Dettlaff

Бутылку шампанского за 25 тысяч рублей похитили из магазина в центре Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 34 Карта всех событий

Неизвестный похитил бутылку шампанского за 25 тысяч рублей из магазина в центре столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.

— Неустановленное лицо вечером 13 февраля украло из магазина по адресу Комсомольский проспект, дом 34, с витрины бутылку шампанского Veuve Clicquot La Grande Dame Vintage стоимостью 25 тысяч рублей, — цитирует сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

По данному факту правоохранители проводят проверку, ведется розыск злоумышленника.

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