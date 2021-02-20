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Названы три знака зодиака, манипулирующие своей беззащитностью
Фото: pixabay.com

Названы три знака зодиака, манипулирующие своей беззащитностью

Никита Абрамов

Общество

Некоторые знаки зодиака сильнее других склонны ощущать себя жертвами, которых обделила жизнь сильнее, чем другие. Они привыкли манипулировать окружающими, пользуясь своей беззащитностью.

Рак

Представители этого знака зодиака сильно зависимы от прочных отношений. Это доходит до того, что они могут обидеться на своего партнера за то, что он к ним охладел, и не пытаться выяснить причину ухудшения отношений.

Козерог

Известная целеустремленность Козерогов нередко может привести к тому, что они перестанут заботиться о внешнем виде, обращая внимание только на свою карьеру. Этот факт может служить отталкивающим для мужчин, обративших внимание на женщин-Козерогов. Это, в свою очередь, способно очень сильно их обидеть.

Рыбы

Представительницы прекрасного пола, рожденные под этим знаком зодиака, часто любят перекладывать свои проблемы на мужчин. Однако при этом они могут долго терпеть неподобающее поведение своего супруга, так как сильно к нему привязываются.

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