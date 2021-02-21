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Подозреваемого в распространении наркотиков задержали на севере Москвы
Фото: скриншот видео с Youtube

Подозреваемого в распространении наркотиков задержали на севере Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Северный административный округ, район Восточное Дегунино Карта всех событий

Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали мужчину по подозрению в покушении на сбыт психотропного вещества. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказали в московском главке Министерства внутренних дел.

Как уточняет пресс-служба ведомства, к оперативникам поступила информация о возможной причастности 23-летнего мужчины к распространению запрещенных веществ. Полицейские установили, что подозреваемый получал крупные партии психотропного вещества, фасовал их и делал «закладки».

В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан около одного из домов в районе Восточное Дегунино при попытке поместить «закладку» в тайник. При личном досмотре у подозреваемого нашли сверток с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что в нем находился амфетамин общей массой около 500 граммов.

В отношении задержанного возбудили дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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