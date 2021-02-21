Землетрясение произошло недалеко от границы России с Монголией

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Землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано недалеко от границы России и Монголии. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказали специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Как установили исследователи, эпицентр подземных толчков располагался в 195 километрах к северо-востоку от города Кызыл в Республике Тыва. Очаг залегал на глубине 60 километров.

Сведения о жертвах и пострадавших, а также разрушениях и материальном ущербе не поступали, сообщает ТАСС.

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