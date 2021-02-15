Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник, 15 февраля, у берегов Японии. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Отмечается, что очаг залегал на глубине 60 километров. Эпицентр находился в 73 километрах к юго-востоку от города Сендай, где проживает более миллиона человек.

Информации о пострадавших нет, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии. Стало известно, что эпицентр находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Жителей призвали не приближаться к береговой линии.

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