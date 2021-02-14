Вода вылилась из бассейнов с топливом на АЭС в Фукусиме после землетрясения

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После землетрясения на северо-востоке Японии из бассейна с отработанным ядерным топливом расплескалось около 600 миллилитров воды, а из бассейна шестого энергоблока — около 1,6 литра.

Специалисты энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company) во время обследований АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» после мощного землетрясения обнаружили, что небольшое количество воды расплескалось на различных блоках станций.

На первом энергоблоке АЭС «Фукусима-2» из бассейна на пол вылилось около 160 миллилитров воды. Из другого бассейна расплескалось около 1,6 литра жидкости. Специалисты уточнили, что расплескавшаяся вода не влияет на процесс охлаждения отработанного топлива, передает телеканал NHK.

Напомним, что сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии 13 февраля. Жителей призвали не приближаться к береговой линии.

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