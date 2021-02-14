Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вода вылилась из бассейнов с топливом на АЭС в Фукусиме после землетрясения
Фото: vk.com/energo_public

Вода вылилась из бассейнов с топливом на АЭС в Фукусиме после землетрясения

Анастасия Чанцева

В мире

После землетрясения на северо-востоке Японии из бассейна с отработанным ядерным топливом расплескалось около 600 миллилитров воды, а из бассейна шестого энергоблока — около 1,6 литра.

Специалисты энергетической компании TEPCO (Tokyo Electric Power Company) во время обследований АЭС «Фукусима-1» и «Фукусима-2» после мощного землетрясения обнаружили, что небольшое количество воды расплескалось на различных блоках станций.

На первом энергоблоке АЭС «Фукусима-2» из бассейна на пол вылилось около 160 миллилитров воды. Из другого бассейна расплескалось около 1,6 литра жидкости. Специалисты уточнили, что расплескавшаяся вода не влияет на процесс охлаждения отработанного топлива, передает телеканал NHK.

Напомним, что сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии 13 февраля. Жителей призвали не приближаться к береговой линии.

Читайте также: Число пострадавших при землетрясении возросло до 30 человек

землетрясениеЯпонияАЭС
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Седой Киркоров: взрослеть стало можно, стареть — пока нет

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте