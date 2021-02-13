Число пострадавших при землетрясении в Японии возросло до 30 человек

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В результате землетрясения на северо-востоке Японии пострадали 30 человек. Об этом сообщило агентство «Киодо».

Уточняется, что максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной шкале. Толчки ощущались и в столице Японии, сила толчков в центре Токио составила порядка четырех баллов.

Кроме того, нештатных ситуаций на АЭС «Онагава» и «Фукусима-2» в Японии из-за мощного землетрясения не было зафиксировано. Правительство сообщило о том, что без электричества остался примерно миллион домохозяйств в районе Канто, где находится столица, а также в районе Тохоку.

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии. Стало известно, что эпицентр находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Жителей призвали не приближаться к береговой линии.

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