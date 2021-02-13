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Власти: Нештатных ситуаций на японских АЭС после землетрясений не зафиксировано
Фото: flickr.com / Kit Carruthers

Власти: Нештатных ситуаций на японских АЭС после землетрясений не зафиксировано

Юлия Ямпольская

Происшествия

Нештатных ситуаций на АЭС «Онагава» и «Фукусима-2» в Японии из-за мощного землетрясения не зафиксировано. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Кацунобу Като в субботу, 13 февраля.

На данный момент ситуация по поводу АЭС уточняется.

— По АЭС «Онагава» и «Фукусима-2» нам доложили, что нештатных ситуаций нет, — цитирует Като РИА Новости.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Ранее сообщалось, что сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии. Стало известно, что эпицентр находился на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима. Жителей призвали не приближаться к береговой линии.

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