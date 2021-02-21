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Диетолог назвала полезные свойства ржаного хлеба
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Диетолог назвала полезные свойства ржаного хлеба

Анастасия Волоснова

Общество

Регулярный прием в пищу ржаного хлеба не провоцирует набор веса, а, наоборот, способствует профилактике заболеваний сердца и сосудов. Об этом рассказала директор научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

По ее словам, ожирение, которое якобы появляется в связи с употреблением хлеба, — миф.

— Съедая кусок черного или ржаного хлеба на завтрак, вы не наберете ни килограммы, ни даже граммы. Питательность его невысока, в буханке содержится 250–500 килокалорий, — отметила эксперт.

Она уточнила, что в ржаном хлебе находится больше пищевых волокон, чем в овощах или фруктах. Кроме того, содержание железа в хлебе в три раза выше, чем в говядине, а аминокислотный состав белков в продукте является более полноценным.

Добавляется, что ржаной хлеб полезен для здоровья. По мнению диетолога, его регулярное потребление помогает осуществлять профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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