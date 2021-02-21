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«Жила в своем мире»: Гагарина рассказала, как справлялась с травлей в детстве
Фото: instagram.com/gagara1987

«Жила в своем мире»: Гагарина рассказала, как справлялась с травлей в детстве

Анастасия Волоснова

Звезды

Певица Полина Гагарина рассказала в своем Instagram-аккаунте о том, как в детстве справлялась с травлей со стороны ровесников.

По словам звезды, мальчики в школе часто называли ее толстой. Однако тогда она не обращала внимания на колкие замечания, так как была погружена в мир музыки, спасавший ее от нападок.

— Меня мальчишки часто называли толстой и путали с мальчиком, когда мне было 12 лет. Меня это не трогало, потому что со мной была музыка, я много писала и жила в своем мире. Мне с собой никогда не было скучно, а это впоследствии интересовало их, — поделилась Гагарина.

Певица призвала подписчиков не принимать близко к сердцу замечания окружающих. Для душевного равновесия Гагарина порекомендовала поклонникам найти увлечение, в котором можно будет полностью раствориться.

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певицаПолина Гагаринакомплексы
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