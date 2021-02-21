«Я, может, только жить начинаю»: Дмитрий Хрусталев отметил 42-летие

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев в субботу, 20 февраля, отметил свой 42-й день рождения.

В своем Instagram шоумен опубликовал снимок, на котором предстал в образе деда с бородой. В подписи к фото Хрусталев охарактеризовал свой возраст как «36+6» и использовал хэштег #совсемвзрослый.

Подписчики актера, в том числе коллеги по проекту Comedy Woman Наталия Медведева и Мария Кравченко, поздравили его с днем рождения, многие пожелали Хрусталеву «слишком не взрослеть».

Напомним, в ноябре 2020 года Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в больницу № 40 Сестрорецка в Санкт-Петербурге. Состояние комика врачи оценивали как тяжелое, из-за чего его вводили в искусственную кому.

Как стало известно позднее, артисту поставили диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Читайте также: Представители Хрусталева оказались недовольны поставленным врачами диагнозом