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«Я, может, только жить начинаю»: Дмитрий Хрусталев отметил 42-летие
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Я, может, только жить начинаю»: Дмитрий Хрусталев отметил 42-летие

Татьяна Плотникова

Звезды

Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев в субботу, 20 февраля, отметил свой 42-й день рождения.

В своем Instagram шоумен опубликовал снимок, на котором предстал в образе деда с бородой. В подписи к фото Хрусталев охарактеризовал свой возраст как «36+6» и использовал хэштег #совсемвзрослый.

Подписчики актера, в том числе коллеги по проекту Comedy Woman Наталия Медведева и Мария Кравченко, поздравили его с днем рождения, многие пожелали Хрусталеву «слишком не взрослеть».

Напомним, в ноябре 2020 года Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в больницу № 40 Сестрорецка в Санкт-Петербурге. Состояние комика врачи оценивали как тяжелое, из-за чего его вводили в искусственную кому.

Как стало известно позднее, артисту поставили диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления».

Читайте также: Представители Хрусталева оказались недовольны поставленным врачами диагнозом

Дмитрий Хрусталевдень рождения
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