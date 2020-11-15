Дмитрий Хрусталев рассказал о своей госпитализации

Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

Телеведущий Дмитрий Хрусталев рассказал подписчикам в соцсети Instagram, почему его накануне госпитализировали. По его словам, инцидент произошел по дороге из Санкт-Петербурга в Репино.

Шоумену стало плохо в такси, и он даже потерял сознание. По его словам, он очнулся спустя несколько часов в больнице.

— Предварительный диагноз — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Конечно, и мне, и врачам предстоит более подробно выяснить причины этого неприятного инцидента, — уточнил Хрусталев.

Он отметил, что многие артисты в погоне «за молодостью и совершенством» переутомляют свой организм посредством физических нагрузок, диет, ненормированного графика и тому подобного. Хрусталев признался, что его увлечение вышло из-под контроля, перейдя из самосовершенствования в степень самоистязания.

В связи с этим в ближайшие недели ведущий планирует посвятить время своему здоровью и пройти более тщательное медицинское обследование. Он добавил, что все самое неприятное позади, а он себя хорошо чувствует, благодаря чему врачи согласились отпустить его домой.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в больницу № 40 Сестрорецка в Петербурге. Состояние комика врачи оценивали как тяжелое, из-за чего его вводили в кому.

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