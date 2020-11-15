«Опасность миновала»: телеведущего Дмитрия Хрусталева вывели из комы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Менеджер российского телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева Анна Трегуб рассказала, что врачам удалось вывести артиста из комы. Кроме того, звездный менеджер подтвердила, что коронавирусная инфекция у Хрусталева не была обнаружена.

— Состояние стабильное, опасность миновала, — сообщила Анна.

Напомним, что ранее Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в 40-ю больницу Сестрорецка в Петербурге. Состояние комика врачи оценивали как тяжелое. К слову, перед самой госпитализацией актер попал в незначительное ДТП, передает Пятый канал.

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