«Они помирились»: Джигарханян перед смертью оформил брак с бывшей супругой

Татьяна Власова и Армен Джигарханян / Фото: instagram.com/st_jigar

Советский и российский продюсер Марк Рудинштейн во время эфира телепередачи «Ты не поверишь!» сообщил новость о покойном актере Армене Джигарханяне.

По словам продюсера, Джигарханян за несколько дней до смерти успел повторно оформить официальный брак со своей второй женой Татьяной Власовой. С того момента Власова и ее сын Степан стали официальными наследниками имущества актера.

— Он не герой-любовник. Это дурацкая история со свадьбой с Виталиной Цымбалюк-Романовской его, конечно, сильно подкосила. У него нет детей побочных. Это я точно знаю. Слава богу, отбили у Виталины квартиру за 15 миллионов рублей, на которую она покусилась. Они помирились и оформили брак с Власовой. Все Степану и Татьяне останется, — заключил одесский продюсер Рудинштейн.

Скандальная история, связанная с браком Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской, которая была младше актера на 43 года, завершилась в 2017 году. Актер прожил в отношениях с ней полтора года, после чего пара решила расстаться. После расторжения брака Цымбалюк-Романовская претендовала на квартиру артиста.

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