Приемный сын Джигарханяна оказался его единственным наследником по завещанию

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Пасынок народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан является его единственным наследником по завещанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из окружения актера.

Стало известно, что ранее было составлено другое завещание на экс-супругу Виталину Цимбалюк-Романовскую, однако артист его отменил.

— Чтобы раз и навсегда остановить спекуляции на тему наследства, сразу отмечу, что единственным наследником артиста по завещанию является его приемный сын Степан. И никаких других наследников нет, — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что Армена Джигарханяна, о смерти которого стало известно в субботу, 14 ноября, похоронят на Ваганьковском кладбище. Прощание с актером пройдет во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре.

Армен Джигарханян — советский, русский и армянский актер, театральный режиссер. Он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Актер снялся более чем в 170 фильмах.

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