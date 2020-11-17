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Представители Хрусталева оказались недовольны поставленным врачами диагнозом
Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

Представители Хрусталева оказались недовольны поставленным врачами диагнозом

Вероника Кузьминова

Звезды

Представителей ведущего Дмитрия Хрусталева не устроил диагноз, который шоумену поставили врачи. Об этом заявила менеджер ведущего Анна Тригуб.

Она прокомментировала высказывания врача-диетолога Алексея Ковалькова, который усомнился в правильности поставленного Хрусталеву диагноза.

— Во-первых, я не знаю, кто такой врач-диетолог Алексей Ковальков. Мне абсолютно неинтересно, что думает диетолог по поводу диагноза врачей. Во-вторых, нас самих до конца не устроил этот диагноз, артист будет проходить дополнительное обследование, — цитирует Тригуб Газета.ru.

На днях Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в больницу № 40 Сестрорецка в Петербурге. Состояние комика врачи оценивали как тяжелое, из-за чего его вводили в искусственную кому.

Как стало известно позднее, предварительный диагноз артиста — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Врачам предстоит более подробно выяснить причины инцидента. Позже стало известно, что шоумена вывели из комы, его состояние стабильное.

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врачдиагнозДмитрий Хрусталев
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