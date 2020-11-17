Представители Хрусталева оказались недовольны поставленным врачами диагнозом

Фото: instagram.com/dmitry_khrustalev

Представителей ведущего Дмитрия Хрусталева не устроил диагноз, который шоумену поставили врачи. Об этом заявила менеджер ведущего Анна Тригуб.

Она прокомментировала высказывания врача-диетолога Алексея Ковалькова, который усомнился в правильности поставленного Хрусталеву диагноза.

— Во-первых, я не знаю, кто такой врач-диетолог Алексей Ковальков. Мне абсолютно неинтересно, что думает диетолог по поводу диагноза врачей. Во-вторых, нас самих до конца не устроил этот диагноз, артист будет проходить дополнительное обследование, — цитирует Тригуб Газета.ru.

На днях Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в больницу № 40 Сестрорецка в Петербурге. Состояние комика врачи оценивали как тяжелое, из-за чего его вводили в искусственную кому.

Как стало известно позднее, предварительный диагноз артиста — «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Врачам предстоит более подробно выяснить причины инцидента. Позже стало известно, что шоумена вывели из комы, его состояние стабильное.

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