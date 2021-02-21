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«Кто-то не смог уступить»: Бузова рассказала, почему рассталась с Давой
Фото: instagram.com/buzova86

«Кто-то не смог уступить»: Бузова рассказала, почему рассталась с Давой

Анастасия Волоснова

Звезды

Певица и ведущая Ольга Бузова рассказала подписчикам в своем Instagram-аккаунте, почему закончились их отношения с блогером Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом Дава.

Звезда призналась, что в расставании был виноват не только музыкант. Певица отметила, что оба партнера должны работать над отношениями и идти на компромиссы, иначе конфликтов нельзя будет избежать.

— Кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. Вообще, вы заметили, что зачастую проблемы происходят, когда мы перестаем разговаривать, делиться обидами, страхами. Виноваты, конечно, оба, — рассказала Бузова фанатам.

Она пояснила, что отрицание собственных ошибок может приводить к обиде партнера и запускать конфликт «по кругу».

В данный момент Манукян принимает участие в шоу «Танцы со звездами». По словам Бузовой, для ее бывшего возлюбленного важно первенство в программе, поэтому она будет счастлива, если Дава победит соперников.

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Ольга БузоваотношенияДавид Манукян
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