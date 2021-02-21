Наталья Сергунина: Более 300 мероприятий пройдет в Москве в честь Всемирного дня НКО

Фото: Пресс-служба правительства Москвы

Всемирный день некоммерческих организаций (НКО) отмечается 27 февраля. По словам заместителя мэра Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, в честь праздника в городе готовится масштабная программа.

Мероприятия пройдут с 25 по 27 февраля. Москвичей ждут встречи с представителями некоммерческой сферы и знакомство с социально ориентированными проектами. Сергунина отметила, что в некоммерческих организациях Москвы работают полмиллиона человек. Они воплощают в жизнь важные инициативы и объединяют активных горожан для участия в добрых делах.

— Развитию и поддержке этого значимого для города направления посвящена вся программа ко Дню НКО. Запланировано больше 300 мероприятий, которые пройдут в онлайн- и офлайн-форматах, — рассказала Наталья Сергунина.

Все события разделены по направлениям работы столичных некоммерческих организаций. Для участия в мероприятиях необходимо зарегистрироваться.

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