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Ремонт 20 нежилых зданий проведут в Москве по государственной программе
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Ремонт 20 нежилых зданий проведут в Москве по государственной программе

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица, 4/2с1 Карта всех событий

Ремонт 20 нежилых зданий планируют провести в столице в рамках программы «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы». Об этом рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы.

Уточняется, что шесть объектов уже начали ремонтировать, на пяти из них строительство должно завершится в июле 2021 года. Среди них здание Международного союза общественных объединений «Российская ассоциация международного сотрудничества» (улица Машкова, дом 19), Госинспекции по недвижимости (Мясницкий проезд, дом 2/1), Управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москве (Гольяновская улица, дом 4а) и ГАУ «МосжилНИИпроект» (Каланчевская улица, дом 4/2, строение 1).

К концу текущего года планируют завершить строительство в здании Ресурсного центра поддержки социально ориентированных НКО (Ленинградский проспект, дом 5, строение 1).

— В этом году работы по капитальному ремонту стартуют еще на 14 объектах нежилого фонда. Это здания музыкальной школы (улица Марии Ульяновой, дом 29а), культурного центра «Дар» (улица Ленинская Слобода, дом 9), ОАТИ (улица Таганская, дом 30/2 строение 3), административные здания (Колодезный переулок, дом 14 и Ботанический переулок, дом 14), здание Службы уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка (Воронцовская улица, дом 11/12, строение 1), здание ГБУ «Мосволонтер» (Плетешковский переулок, дом 19, строение 9) и другие, — уточнили в пресс-службе.

Капитальный ремонт проведут в 15 из 20 зданиях. Рабочие заменят перекрытия, отопление и инженерные системы, приведут в порядок фасады и крыши. Для маломобильных граждан будут адаптированы входы в здания, а прилегающую территорию благоустроят и озеленят, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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