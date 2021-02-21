Жителей столицы предупредили о метели вечером 21 февраля

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вечером в воскресенье, 21 февраля, на улицах Москвы начнется снегопад, температура воздуха опустится до минус семи градусов мороза. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице будет облачно и легкий снег к вечеру перейдет в метель. Температура воздуха составит от минус пяти до минус семи градусов, скорость ветра может достигнуть 4–9 метров в секунду, а атмосферное давление — 749 миллиметров ртутного столба.

— В небе будут тесниться снеговые облака, выпадет 3–5 сантиметров снега, а температура воздуха повысится и наконец-то вернется в свое климатическое русло, — отметил Тишковец.

Он уточнил, что подобные погодные условия принесет в столицу теплый атмосферный фронт, передает РИА Новости.

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