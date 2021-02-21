Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Жителям столицы рассказали, когда в Москву придет весна
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Жителям столицы рассказали, когда в Москву придет весна

Анастасия Волоснова

Город

Из-за снега москвичам не стоит ждать раннего прихода весны в столицу. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, потепление в городе ожидается в середине апреля или позже. С этого момента жители столицы смогут начать выходить на улицу без курток и плащей.

— Даже если температура повысится, воздух будет охлаждаться за счет снежного покрова, и даже насыщенные солнечные лучи марта не растопят его, — приводят слова синоптика «Известия».

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что температура воздуха в центральной части России начнет повышаться со следующей недели.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 февраля

погода в Москвепотеплениесиноптик
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Крепитесь, люди, скоро лето

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Вода для Крыма — больше, чем вода

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте