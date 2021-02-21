Жителям столицы рассказали, когда в Москву придет весна

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Из-за снега москвичам не стоит ждать раннего прихода весны в столицу. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, потепление в городе ожидается в середине апреля или позже. С этого момента жители столицы смогут начать выходить на улицу без курток и плащей.

— Даже если температура повысится, воздух будет охлаждаться за счет снежного покрова, и даже насыщенные солнечные лучи марта не растопят его, — приводят слова синоптика «Известия».

Ранее Роман Вильфанд сообщал, что температура воздуха в центральной части России начнет повышаться со следующей недели.

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