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Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 февраля
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 февраля

Татьяна Плотникова

Город

В воскресенье, 21 февраля, погоду в столичном регионе будет определять атмосферный фронт. Он принес облачную погоду с прояснениями и небольшой снег.

Температура воздуха в Москве составит восемь-десять градусов ниже нуля, в Подмосковье возможно до 13 градусов мороза.

Ветер прогнозируется восточный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 752 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха составит 75 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что вторник, 23 февраля, станет самым морозным днем предстоящей недели на большей части территории России. В этот день, по его словам, синоптики ожидают «мужскую» погоду, «по-настоящему с суровыми качествами».

Читайте также: Вильфанд рассказал, когда в Россию придет потепление

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