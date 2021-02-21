Синоптик назвал самый морозный день предстоящей недели

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вторник, 23 февраля, станет самым морозным днем предстоящей недели на большей части территории России. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Эксперт уточнил, что в ближайшие пять дней от западных границ России до Тихоокеанского побережья прогнозируется отрицательная погодная аномалия. При этом 23 февраля на европейской территории, в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае ожидаются самые значительные морозы.

Вильфанд также рассказал, что где-то сильные морозы принес антициклон, а где-то – заток холодного воздуха.

В понедельник, 22 февраля, температура воздуха будет понижаться до -14-16 градусов в Москве, до -23 градусов в Подмосковье, днем ожидается около -11-13 градусов. Температура будет ниже нормы на шесть-семь градусов.

Во вторник, 23 февраля, синоптики ожидают «мужскую» погоду, «по-настоящему с суровыми качествами», рассказал Вильфанд. Ночью прогнозируется -23-25 градусов в Москве, по области до -28 градусов, а в пониженных местах до -33 градусов. Днем столбики термометров будут показывать -15-17 градусов, по области -19 градусов, сообщает РИА Новости.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, какая погода ожидает жителей столичного региона в праздничные выходные дни, а также отметил, что 23 февраля над столицей будет господствовать гребень арктического антициклона.

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