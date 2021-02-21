Вильфанд рассказал, когда в Россию придет потепление

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В центре европейской части России в конце предстоящей недели начнется потепление. Об этом в воскресенье, 21 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам эксперта, жители данной территории могут ожидать повышения температуры воздуха после прогнозируемого 23 февраля мороза на 13-16 градусов ниже климатической нормы.

— Повышение температуры, тут разные расчеты: от ноля до минус пяти градусов. Столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке в конце недели, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что вторник, 23 февраля, станет самым морозным днем предстоящей недели на большей части территории России. В этот день, по его словам, синоптики ожидают «мужскую» погоду, «по-настоящему с суровыми качествами».

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