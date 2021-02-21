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Москвичей предупредили о рекордных за последние 65 лет морозах 23 февраля
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москвичей предупредили о рекордных за последние 65 лет морозах 23 февраля

Анастасия Волоснова

Город

В ночь на 23 февраля в Москву придут рекордные морозы, которых не было в столице уже 65 лет. Температура воздуха может опуститься до минус 27 градусов, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, температура опустится на 13–15 градусов ниже нормы. Последний раз рекордную температуру — минус 27 градусов — зафиксировали 23 февраля в 1956 году.

— Так, например, в Москве ночью ударят трескучие морозы до минус 25–27, по области — минус 25–30, на востоке — местами до минус 33, днем в столице — не выше минус 14–16, в Подмосковье — минус 13–18, — пояснил Тишковец.

Он отметил, что ветер со скоростью 1–6 метров в секунду будет дуть в северо-восточном направлении, атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба. Синоптик предупредил, что повышенное давление может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, сообщает РИА Новости.

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