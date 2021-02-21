Полки библиотек Москвы пополнились современными книгами для детей и подростков

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В столичные библиотеки завезли 23 тысячи новых книг для детей и подростков. Многие из произведений являлись финалистами премий и конкурсов по литературе и вошли в 14-й каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков». Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что книжные полки пополнились в более чем 200 столичных библиотеках. Речь идет об изданиях, выпущенных с марта 2019 года по март 2020-го.

— Каталог является своеобразным навигатором для родителей, учителей и библиотекарей в огромном мире современной литературы для детей и подростков. Там есть описание каждой книги, а также информация об ее авторе. В этом году фонды московских библиотек пополнили 23 тысячи экземпляров новых печатных изданий, — рассказали в Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.

Отмечается, что пополненные библиотеки можно найти на интерактивной карте сайта «Библиогород».

Среди предоставленных для детского чтения книг есть произведения разных жанров: «Кузнечик» художницы Татьяны Уховой, «Три, два, один — лови апельсин!» Марии Гойхман, книги Мишеля Пастуро и другие книжки для малышей.

Для подростков в библиотеки добавили такие книги, как нон-фикшен «Происхождение человека» Маши Рупасовой и Станислава Дробышевского, «Как смотреть кино» Антона Долина, «На Север. Путешествие вслед за чайкой» Анны Игнатовой, сборник стихов «И все-таки она вертится!» Игоря Шевчука и многие другие произведения.

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