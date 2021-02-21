Депо, коты-хранители и ретропоезд: в Москве возобновили экскурсии по ночному метро

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, метро Измайловская Карта всех событий

Жителей столицы пригласили на экскурсии по ночному московскому метро. Всем желающим покажут депо, ретропоезд 1930-х годов и другие закулисные детали метрополитена. Соответствующий проект называется «Метротур», его подготовили Московский метрополитен и Музей Москвы.

Экскурсия начнется на станции «Измайловская», где участникам покажут московское депо. Жители и гости столицы смогут увидеть спящие вагоны, а также пушистых жителей депо — котиков. История этих животных уходит к советским годам, когда метро только начинали строить. Питомцев завели в метро для охраны помещений от грызунов еще в 1950-х годах.

Кроме того, на участке «Измайловской» можно увидеть станцию-призрак — неработающую «Первомайскую», — где сейчас располагается цех по обточке колесных пар. Об истории ее закрытия участникам экскурсии расскажут экскурсоводы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Наши пассажиры очень ждали возвращения ночных познавательных прогулок по метро с опытными экскурсоводами. А мы рады, что снова можем рассказать им об истории самого красивого метрополитена, показать его с необычной стороны и погрузить гостей в атмосферу прошлого. Такие экскурсии всегда пользовались большим спросом, — отметил заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Он добавил, что участники экскурсии также смогут прокатиться на ретропоезде из вагонов типа А, построенных в 1930-е годы. Москвичи смогут оценить разницу между советскими и современными поездами.

Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Уточняется, что в экскурсию входит поездка по закрытому для обычных пассажиров участку метро. Подземное путешествие начнется на «Партизанской» Арбатско-Покровской линии и закончится на «Киевской», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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