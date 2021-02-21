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Депо, коты-хранители и ретропоезд: в Москве возобновили экскурсии по ночному метро
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Депо, коты-хранители и ретропоезд: в Москве возобновили экскурсии по ночному метро

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, метро Измайловская Карта всех событий

Жителей столицы пригласили на экскурсии по ночному московскому метро. Всем желающим покажут депо, ретропоезд 1930-х годов и другие закулисные детали метрополитена. Соответствующий проект называется «Метротур», его подготовили Московский метрополитен и Музей Москвы.

Экскурсия начнется на станции «Измайловская», где участникам покажут московское депо. Жители и гости столицы смогут увидеть спящие вагоны, а также пушистых жителей депо — котиков. История этих животных уходит к советским годам, когда метро только начинали строить. Питомцев завели в метро для охраны помещений от грызунов еще в 1950-х годах.

Кроме того, на участке «Измайловской» можно увидеть станцию-призрак — неработающую «Первомайскую», — где сейчас располагается цех по обточке колесных пар. Об истории ее закрытия участникам экскурсии расскажут экскурсоводы.

Депо, коты-хранители и ретропоезд: в Москве возобновили экскурсии по ночному метроФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

— Наши пассажиры очень ждали возвращения ночных познавательных прогулок по метро с опытными экскурсоводами. А мы рады, что снова можем рассказать им об истории самого красивого метрополитена, показать его с необычной стороны и погрузить гостей в атмосферу прошлого. Такие экскурсии всегда пользовались большим спросом, — отметил заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Он добавил, что участники экскурсии также смогут прокатиться на ретропоезде из вагонов типа А, построенных в 1930-е годы. Москвичи смогут оценить разницу между советскими и современными поездами.

Депо, коты-хранители и ретропоезд: в Москве возобновили экскурсии по ночному метроФото: mos.ru / Евгений Самарин

Уточняется, что в экскурсию входит поездка по закрытому для обычных пассажиров участку метро. Подземное путешествие начнется на «Партизанской» Арбатско-Покровской линии и закончится на «Киевской», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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