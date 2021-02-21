Москвичам рассказали о праздничных мероприятиях на ВДНХ ко Дню защитника Отечества

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

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Москвичам рассказали, какие праздничные мероприятия пройдут на ВДНХ к 23 Февраля. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что в честь Дня защитника Отечества на ВДНХ проведут бесплатные экскурсии. Горожане смогут посетить проект «История России — наука побеждать» в Музее кукол, экскурсию для детей «Слово про силу русскую и победы славные» и «Герои космоса», а также прогулки с гидами по ВДНХ.

Свои двери также откроют музеи выставочного комплекса. В лектории «Дома ремесел» проведут мероприятие «Комикс как отражение войны. Мужество, победы, память», а в центре «Космонавтика и авиация» — лекцию «На страже космических рубежей».

Посетители ВДНХ всех возрастов смогут присоединиться к творческим мастер-классам. Москвичам предложат самостоятельно приготовить сладкие подарки или смастерить поделки в «Парке ремесел».

На главном катке страны на ВДНХ проведут конькобежный фестиваль «Московские молнии». В свою очередь концерт «Музыка Средиземноморья» пройдет в оранжерее одного из павильонов центра.

Праздничные мероприятия пройдут в «Москвариуме», на «Городской ферме», в парке «Россия — моя история» и на других площадках с 22 по 23 февраля. Кроме того, ВДНХ организует онлайн-встречи и виртуальные прогулки в своих социальных сетях.

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