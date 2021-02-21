Музей Победы запустил всероссийскую акцию ко Дню защитника Отечества

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы дал старт всероссийской музейной акции «Гордость Отчизны». Она проводится в рамках проекта «Территория Победы» и приурочена ко Дню защитника Отечества, который отмечается 23 февраля.

В мероприятии примут участие федеральные, муниципальные и школьные музеи в десятках регионов России — от Калининградской до Амурской области. Более 200 российских музеев с 20 по 23 февраля бесплатно покажут своим посетителям легендарный фильм «Офицеры». Кинопоказы организованы при участии Госфильмофонда России.

Кроме того, в музеях проведут встречи ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы с подрастающим поколением. Многие культурные площадки в рамках музейной акции откроют выставки одного экспоната, которые расскажут о героях войны.

К акции также присоединились музеи Республики Беларусь.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы стартует новый образовательный проект для школьников — бесплатные курсы по созданию видеоконтента.

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