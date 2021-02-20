Новый образовательный проект для школьников стартует в Музее Победы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В субботу, 20 февраля, музей Победы запустит бесплатные курсы для столичных школьников по созданию видеоконтента. Занятия будут проходить в рамках проекта «Интерактивное музейно-образовательное пространство школьных музеев города Москвы». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В программу обучения включили теоретические основы видеосъемки, монтажа и закрепление полученных знаний на практике. Специалисты музея расскажут, как правильно выбирать аппаратуру и какие существуют режимы съемки, научат работать со звуком и светом, обрабатывать и монтировать видеоконтент. Детям объяснят, как работать со спикером в кадре и записывать стендапы. Также слушатели курса изучат основы актерского мастерства и ораторского искусства.

Обучение каждой группы будет проходить в течение двух дней по четыре часа. В завершение курса ребята под руководством музейных специалистов снимут видеоэкскурсию по экспозиции своего музея в школе. Ролики разместят на YouTube-канале «Школьный музей Победы», все слушатели получат сертификаты.

В течение 2021 года курс пройдут почти 200 человек. Первыми к обучению приступят активисты школы № 2025. Они снимут видео о своем музее «Боевой славы и интернациональной дружбы «Нормандия-Неман» и 26 февраля презентуют его.

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